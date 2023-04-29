نيويورك 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسشاركت المملكة العربية السعودية بوفد في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، الذي أكد خلال المشاركة على الدور بالغ الأثر للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأقيمت نسخة هذا العام من المنتدى تحت شعار " تسريع التعافي من كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لأجندة 2030 مع الشباب ومن أجلهم"، فيما أتاح المنتدى فرصة فريدة للجيل الجديد للتواصل مباشرة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.ورأس وفد المملكة، مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجموعة تواصل الشباب الـY20 السعودية عثمان المعمر، وأنضم إليه ممثلون عن الشباب من مؤسسة محمد بن سلمان “مسك" ومشروع سلام للتواصل الحضاري.وأكد المعمر خلال المشاركة أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى تفاقم التحديات المختلفة التي تواجه الشباب في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة النفسية، وتسبب ذلك في زيادة مستوى عدم اليقين، مبرزا أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في هذا المنتدى لما يمكن أن تسهم به في صنع مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الدول ومنها المملكة، لافتا النظر إلى ما أكدته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على أن الشباب يمثلون أولوية كبيرة لديها، وأنها دعمت أجندة الشباب بقوة من خلال إدراج سياسات تدعم الشباب مثل "خارطة الطريق للشباب 2025".وتضمن جدول أعمال المنتدى، مناقشة مسارات تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم استعراض التقدم المحرز حتى الآن في العديد من أهداف التنمية المستدامة، والتي تغطي مجالات مثل الوصول إلى المياه والطاقة وكذلك الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة.// انتهى //19:43ت م0061