واشنطن 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأعلن قسم لغات وثقافات الشرق الأوسط بجامعة إنديانا بلومنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية خلال حفل ختام فعاليات القسم أمس في جامعة إنديانا عن إنشاء القسم لجائزة سبتية العمري السنوية للغة العربية.وجاء خلال الإعلان الذي دعا إليه رئيس القسم البروفسور ستيفن فينسون، وألقته عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتورة إيمان الرمضان، أن تسمية الجائزة جاء بعد خدمة سبتية العمري الثقافية للغة العربية منذ اعتمادها منظمة طلابية بجامعة إنديانا عام 2016م، حيث أدت السبتية دورًا مهمًّا في تجسير اللغة العربية بين الأمريكيين المهتمين بالعربية وبين الطلبة السعوديين والخليجيين، وهو الدور الذي يصب في اهتمامات قسم لغات وثقافات الشرق الأوسط.وأوضحت الدكتورة إيمان الرمضان، أن أهداف الجائزة تتمثل في خلق روح التنافسية بما يحقق أعمالًا مميزة باللغة العربية، وإلى تعزيز قدرات الطلاب على المبادرة والابتكار في مجال تعليم العربية.وقالت: "ستبدأ الجائزة في نسختها الأولى عام 2024م، وتضم مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء تدريس في القسم، إضافة لفريد بيري عضوًا من خارج القسم وأمينًا ماليًّا، و الدكتور عبدالله العمري عضوًا من خارج الجامعة".وبيَّنَت أن للجائزة فرعين؛ هما :جائزة سلمان العاني للأبحاث المتقدمة،وتقدم للمتميزين بحثيًّا من طلاب الدراسات العليا في اللغة العربية، وجائزة العمري للثقافة العربية،وتقدم لطلاب البكالوريوس،وتهدف إلى تكريم أفضل المبادرات الطلابية لخدمة اللغة العربية.وجاء فرع جائزة سلمان العاني للأبحاث المتقدمة كتكريم لمسيرة عالم الصوتيات العربية الدكتور سلمان العاني، الممتدة على مدى ستة عقود في أبحاث اللغويات العربية وخدمة الباحثين، حيث تخرج على يديه العشرات من طلاب الدكتوراه السعوديين منذ السبعينات.ويعد العاني من أوائل من رسم الأصوات العربية باستخدام التحليل الصوتي الأشعي في كتابه الشهير "علم الأصوات العربية Arabic Phonology " المنشور في 1971م.وكان الدكتور عبدالله بن سعد العَمري - الذي تخرج حديثا من جامعة إنديانا - أسَّسَ سبتية العمري الثقافية عام 2014م واعتمدت كمنظمة طلابية بجامعة إنديانا عام 2016م، التي بدورها تعقد المحاضرات الثقافية خلال يوم السبت، وتضم النخبة من المهتمين والمختصين باللغة العربية لمناقشة قضايا اللغة والأدب والثقافة العربية بما يبرز الثقافة السعودية والخليجية،ودور المبتعثين والمبتعثات السعوديين في جوانب الإبداع والتميز،انطلاقًا من رؤية 2030 التي تؤكد دور المملكة في مجال إثراء اللغة العربية وإشراكها في مسيرة التنمية.يذكر أن جائزة سبتية العمري للغة العربية تضاف لإنجازات المبتعثين السعوديين الذين تركوا بصمات التميز في الجامعات الأمريكية، وتعد أول جائزة للغة العربية باسم مبتعث سعودي يتم تبنيها من جامعة أمريكية.وعن هذا الجانب، أكدّ الدكتور عبدالله العمري أن اعتناء المملكة وقيادتها الرشيدة بأبنائها المبتعثين، ودعم الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة لكل من ما شأنه تميز مبتعثيها قد أبرز بشكل فاعل جهود وإبداع المبتعثين كافة.// انتهى //21:08ت م0064