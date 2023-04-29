القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستغلَّب فريق المصري البورسعيدي على فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.بهذا الفوز، تأهل المصري إلى نصف نهائي البطولة، ليواجه الفائز من لقاء فيوتشر وحرس الحدود.ومن المقرر أن تختتم مباريات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة غدًا، حيث يلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، وفيوتشر مع حرس الحدود.// انتهى //22:21ت م0070