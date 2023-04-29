الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستعادل فريق الهلال مع ضيفه أوراوا الياباني 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وتقدم الهلال عند الدقيقة 13 عن طريق سالم الدوسري الذي تلقى بطاقة حمراء عند الدقيقة 86 ، فيما جاء هدف الفريق الياباني عند الدقيقة 53 عن طريق شيزو كوروكي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ١-١ .وسيلتقي الفريقان إياباً في السادس من مايو المقبل في ملعب سايتاما 2002 باليابان.// انتهى //22:55ت م0071