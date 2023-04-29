تونس 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسعقدت الملحقية الثقافية السعودية بتونس اليوم، ندوة علمية بعنوان : " رحلة التراث من الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا"، وذلك على هامش الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولي للكتاب.وشارك في الندوة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء من المملكة وتونس، حيث ركَّزت على التراث والموروث الثقافي والحضاري للبشرية.وأشار القائم بأعمال الملحقية الثقافية عبد العزيز بن محمد الحسيني - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" على هامش الندوة- إلى أن هذا الملتقى يندرج في إطار سلسلة من الندوات والنشاطات المشتركة بين نخبة من المثقفين السعوديين والتونسيين؛ بهدف التلاقي الثقافي والفكري والأدبي بين نخب البلدين.وأضاف أن مثل هذه الندوات تعكس التواصل الحضاري والتعريف بالمخزون الثقافي بما يعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإبداعية.وأكد أنه تم تصميم الجناح السعودي بشكل يجسد هوية المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، ويعرض الجناح الإصدارات الورقية العادية، إضافة إلى اللوحات الرقمية التفاعلية والشاشات الرقمية العملاقة التي تعرض المناهج التعليمية والإصدارات المهمة والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.// انتهى //23:11ت م0075