القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسحقق فريق الأهلي المصري فوزاً صعباً على نظيره "سيتي أويلرز" الأوغندي بنتيجة (72–70) في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بالقاهرة، وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة.وسيطر الأهلي على أشواط المباراة، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 20-14، والشوط الثاني بنتيجة 40-27، وواصل تفوقه خلال الشوط الثالث الذي جاء بنتيجة 61-36، قبل أن ينهي الشوط الرابع واللقاء بنتيجة 72-70 .ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الثالثة مع فريق كيب تاون الجنوب أفريقي يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //23:12ت م0076