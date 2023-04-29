مكة المكرمة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأسدلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الستار على فعالية "مكة تعايدنا" والتي بدأت ثاني أيام عيد الفطر واستمرت حتى ليلة البارحة الثامن من شهر شوال في حي حراء الثقافي.وقد ضمت الفعالية العديد من الفعاليات والأنشطة التي راعت مختلف الرغبات وكافة الأعمار من الرجال والنساء والأطفال مثل " خيمة العيد ،معرض الوحي ،السيارات التراثية ،سوق الحرفيين ،مركاز العيد ،عروض الصوت والضوء ، معرض مساء الجبل ، قوافل الإبل ، معرض جبال مكة ، معرض الطريق إلى مكة ،فعاليات الأطفال ،مسابقة أجمل صورة ،فارس حراء"، وقد شارك بالحضور أكثر من 57 ألف شخص من سكان وزوار مكة.كما شارك هواة التصوير بأكثر من 5000 صورة تم التقاطها في الفعاليات، تنافست للحصول على 21 جائزة قيمة.فعالية مكة تعايدنا جاءت بعد فترة وجيزة من فعالية مكة تجمعنا والتي شهدت حضورا متميزا شكل حافزا لإقامة فعالية مكة تعايدنا. تهدف هذه الفعاليات إلى إثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها الكرام، كما تعمل بما تتركه من أثر، على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م في مدينة مكة من خلال العمل على رفع جودة الحياة وإثراء التجربة للسكان والزوار وضيوف الرحمن.// انتهى //23:41ت م0079