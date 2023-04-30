القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله سلبياً بدون أهداف مع مضيفه فريق الرجاء المغربي.جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في القاهرة السبت الماضي قد انتهت بفوز الأهلي على الرجاء بهدفين دون رد، ليحسم الأهلي بمجموع اللقاءين تأهله إلى المربع الذهبي.ويواجه الأهلي في الدور نصف النهائي فريق الترجي التونسي الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه خارج أرضه على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد.// انتهى //02:25ت م0003