رياضي / تولوز يتوج بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
باريس 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
حقق فريق تولوز لقب بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نانت حامل اللقب (5- 1) في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس على ستاد دو فرانس في العاصمة باريس.
وسجل أهداف تولوز لوجان كوستا من الرأس الأخضر في الدقيقتين (4 ، 10)، والهولندي تيس دالينجا في الدقيقتين (23، 31) والمغربي زكريا أبوخلال في الدقيقة (79) ، فيما أحرز هدف نانت لودوفيتش بلاس من ركلة جزاء في الدقيقة (85).
واللقب هو الأول منذ 66 عاما لنادي تولوز والثاني في تاريخ النادي منذ تأسيسه في العام 1937م ، بعدما حقق لقبه الأول في الكأس أيضا عام 1957 م على حساب أنجيه.
// انتهى //
03:46ت م
0004