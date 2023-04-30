باريس 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسحقق فريق تولوز لقب بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نانت حامل اللقب (5- 1) في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس على ستاد دو فرانس في العاصمة باريس.وسجل أهداف تولوز لوجان كوستا من الرأس الأخضر في الدقيقتين (4 ، 10)، والهولندي تيس دالينجا في الدقيقتين (23، 31) والمغربي زكريا أبوخلال في الدقيقة (79) ، فيما أحرز هدف نانت لودوفيتش بلاس من ركلة جزاء في الدقيقة (85).واللقب هو الأول منذ 66 عاما لنادي تولوز والثاني في تاريخ النادي منذ تأسيسه في العام 1937م ، بعدما حقق لقبه الأول في الكأس أيضا عام 1957 م على حساب أنجيه.// انتهى //03:46ت م0004