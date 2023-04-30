المدينة المنورة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين بنظام التعاقد، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية، حيث يمكن التقديم عليها ابتداءً من اليوم الأحد 10 شوال 1444هـ وحتى يوم السبت 16 شوال 1444هـ.وللتقديم والاطلاع على التفاصيل لشغل إحدى هذه الوظائف الاطلاع على الشروط ومواعيد التقديم المعلنة على موقع الجامعة على شبكة الإنترنت وحسابات الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي .// انتهى //06:38ت م0008