إسلام آباد 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تركيز الحكومة الباكستانية على سرعة الحصول على برنامج القرض من صندوق النقد الدولي لتحسين الاقتصاد الوطني.وأخبرت عن عزم الحكومة على توسيع نطاق جني الضرائب خلال ميزانية السنة المالية الجديدة لدعم الإنفاق الحكومي.واهتمت بتصريح قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الذي أكد عزم الجيش على الدفاع عن سيادة الوطن وعدم السماح للعناصر الإرهابية بزعزعة أمن واستقرار البلاد.وأشارت إلى تصنيف باكستان ضمن الدول الأكثر عرضة لظاهرة التغير المناخي بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول المتكررة.وتابعت تطورات الوضع السياسي الداخلي، حيث اتفقت الأحزاب السياسية في باكستان على عقد الجولة الثالثة للمفاوضات يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تحديد موعد الانتخابات المقبلة.وعرجت صحف باكستان على تطورات الوضع في السودان، حيث تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مع تدهور الوضع الأمني في البلاد.// انتهى //06:46ت م0010