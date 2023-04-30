عام/ "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة جازان
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
جيزان 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.
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