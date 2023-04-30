القدس المحتلة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم شكر وتقدير دولة فلسطين للمملكة العربية السعودية، على مساعدتها في إجلاء 64 فلسطينياً من أفراد الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدة، مؤكدةً أن هذا الموقف يعبر عن الأخوة الصادقة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وفي هذه الظروف الصعبة بالذات، ويعد تعبيراً مستمراً عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين.وتناولت صحف الأحد استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين، في اعتداء للمستوطنين، وتشديد الحصار على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، وتطرقت لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، من خلال عمليات الزحف الاستيطاني، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.وأنبأت بانتخاب الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين خلال اجتماعه السنوي في جنيف، دولة فلسطين عضواً في لجنته التنفيذية للدورة 2023- 2025، وأخبرت عن دخول الأزمة في السودان أسبوعها الثالث، رغم الجهود العربية الدولية المبذولة لوقف القتال.//انتهى//09:13ت م0015