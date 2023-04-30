القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده ملتزمة بسداد الالتزامات الدولية، ولم تخفق في سداد ما عليها، مشددًا على ضرورة التركيز على بناء الدولة، والعمل على الخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه العالم.وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري الهاتفية مع القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان "دينج داو"، التي تطرقت تناولت الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان.ورصدت صحف الأحد تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات بين طرفي النزاع للأسبوع الثالث على التوالي في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم.وسلطت الضوء على حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في صفوف الفلسطينيين، لافتة الانتباه إلى تحذير منظمة التحرير الفلسطينية من مخطط إسرائيلي لإقامة شبكة طرق في الضفة الغربية، في سياق "الضم وتكريس نظام الفصل العنصري".وواكبت صحف القاهرة، انطلاق الانتخابات الرئاسية في باراجوي، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد.// انتهى //09:40ت م0017