الدمام 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي بقطاعيها البنين والبنات، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "درع" لتنمية مهارات الوقاية والتدخل للحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية.وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات الوقاية والتدخل لدى الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات، ورفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية الاستباقية للطلاب من الوقوع في المخدرات من خلال تنمية مهارات الوقاية لدى الموجه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.الجدير بالذكر إن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تنفيذ 14 ورشةً تدريبيةً، بمشاركة أربعة مدربين ومدربتان، استفاد منها 255 موجهاً و85 موجهةً.// انتهى //10:50ت م0025