تونس 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي على مشروع النظام الداخلي للمجلس برمته، ناقلة تأكيد رئيس مجلس النواب، إبراهيم بودربالة، بأن المجلس سيمر إلى القيام بمهمته التشريعية والرقابية، بما يساند عمل الوظيفة التنفيذية في سياق العلاقة بين الوظيفتين والعمل في إطار التناغم والتعاون والجدية اللازمة.ورصدت في الشأن الليبي تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إثر اجتماعه مع قيادات أمريكية عسكرية في مدينة شتوتغارت الألمانية أكد فيها أن تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى لدبلوماسية التنمية والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحّد بقيادة مدنية يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار الليبيين.وتطرقت الصحف إلى تحذير منظمة التحرير الفلسطينية، من مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء شبكة من الطرق الالتفافية في مستوطناتها في الضفة الغربية في سياق "الضم وتكريس نظام الفصل العنصري.وأوردت إعلان نقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 411 منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منتصف شهر أبريل الجاري.وكتبت صحف تونس عن بدء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، جولة أفريقية تستمر سبعة أيام يزور خلالها كلا من مصر وغانا وكينيا وموزمبيق.// انتهى //10:59ت م0027