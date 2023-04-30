بغداد 10 شوال 1444 ه الموافق 30 ابريل 2023 م واس.اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم, بالمباحثات التي أجراها الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في طهران مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والمسؤولين الإيرانيين حول التعاون والعلاقات بين العراق وإيران وفي مقدمتها ملف المياه.وتناولت الصحف اجتماع رئاسة مجلس النواب العراقي الموسع مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد واقرار القوانين المهمة غير المُشرَّعة.وأشارت لقرار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تشكيل لجنة عُليا لمراجعة الأوضاع الأمنية ووضع الخطط الجديدة لضبط الأمن في محافظة ديالى.وتابعت صحف الأحد مستجدات الأوضاع في السودان وتجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم رغم الوساطات والاتصالات التي تجريها عدة أطراف ودول عربية وأجنبية لإنهاء القتال وضبط الأوضاع هناك.وتطرقت لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، في وقت تواصل فية قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.// انتهى //11:19ت م0029