الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسحصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على ثلاث شهادات آيزو عالمية، شملت نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام إدارة التعامل مع الشكاوى ISO10002، ونظام إدارة المعرفة ISO 30401؛ نظير تحقيق المتطلبات اللازمة للحصول عليها.يأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات بشكل متكامل وبدقة وكفاءة عاليتين من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية، الذي يعكس دور تبني منشآت لثلاث أنظمة بتطبيق وتعزيز ممارسات الجودة وتوثيق جميع العمليات والإجراءات من خلال نظام إدارة الجودة، وتحسين وحصر المعارف والأصول والاستفادة منها من خلال نظام إدارة المعرفة، وأخيراً بتعزيز رضا المستفيدين ورفع كفاءة وآلية معالجة الشكاوى من خلال نظام إدارة التعامل مع الشكاوى.وتعتزم "منشآت" من خلال الحصول على الشهادات إلى مواصلة رحلة التطوير من خلال المشاريع والمبادرات النوعية التي ترفع مستوى التميز المؤسسي والجودة للإسهام برفع كفاءة الأعمال والإجراءات التي تقوم بها الهيئة.// انتهى //11:26ت م0031