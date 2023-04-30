القدس المحتلة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، مجدداً ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك برفقة عضو الكنيست السابق ايهودا غليك، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحات الأقصى.كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بأريحا، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية على منازل الفلسطينيين.في ذات السياق، يواصل الاحتلال حصاره لمناطق الأغوار لليوم 23 على التوالي، ويعرقل حركة الفلسطينيين على مداخلها، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة استمرار الحصار، الذي كبد المزارعين في هذه المنطقة الخصبة خسائر فادحة.// انتهى //11:27ت م0032