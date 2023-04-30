الخرطوم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد القائد العام للجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة.ونشرت إعلان رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، بأنه يعمل مع الجيش وقوات “الدعم السريع” وعدد من المنظمات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.ونقلت صحف الأحد عن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، أن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرّ بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، مركزة على دعوة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية .ولفتت الصحف الانتباه إلى استعراض وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو، خلال اتصال هاتفي أمس، جهود البلدين من أجل «تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية – الجنوب سودانية».وأولت صحف السودان اهتماماً بنشر الشرطة السودانية أمس، فصيل الاحتياطي المركزي في شوارع العاصمة الخرطوم لحفظ الأمن.// انتهى //11:41ت م0036