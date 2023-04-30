القدس المحتلة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسواصل مستوطنون اليوم، اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون في نابلس والأغوار.وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس غسان دغلس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية دير شرف، واقتلعوا نحو 155 شجرةَ زيتونٍ، كما اقتلعوا مزروعات في قرية الفارسية بالأغوار.وفي ذات السياق، أفادت مصادر فلسطينية أن مستوطن، أقدم على دهس طفل فلسطيني في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل.وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة فلسطينية بعد محاصرتها، وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الطلبة، مما أدى إلى إصابة العشرات من الطلبة بحالات اختناق، وفق ما أفادت وزارة التعليم الفلسطينية.// انتهى //11:57ت م0037