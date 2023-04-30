عنيزة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسنجح تدخل جراحي نفذه أطباء اختصاصيون في جراحة العظام بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، في إنهاء معاناة مريض عشريني أصيب بكسور معقدة في الحوض، نتيجة تعرضه لحادث مروري، مما أفقده القدرة على المشي.وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل المصاب وهو يعاني من كسور متفتتة في الحوض وممتدة إلى مفصل الفخذ أفقدته القدرة على المشي، وبعد إخضاع المريض للفحوصات الطبية، وإجراء التصوير بالأشعة له، ومناقشة الحالة مع فريق التخدير، تم وضع خطة علاجية تمثلت في إجراء تدخل جراحي استغرق خمس ساعات لتثبيت الكسور المفتتة كلٍ على حدة بمسامير بينية، ومن ثم بشرائح وبراغي طبية لردها إلى الوضع التشريحي الطبيعي.وبين التجمع أن الفريق الطبي نجح ولله الحمد في التغلب على عقبات العملية نظراً لصعوبة مكان الكسر، وتفتته الشديد، وقربه من الأوعية الدموية والأعصاب المغذية لمفصل الحوض والطرف السفلي، حيث تمت العملية - بفضل الله -، بنجاح واستطاع المريض العودة تدريجياً لممارسة الحركة الطبيعية، بعد استكمال الخطة العلاجية له المعدة من قبل فريق العلاج الطبيعي بالمستشفى.يذكر أن قسم العمليات بالمستشفى تمكن خلال الربع الأول من العام الجاري من إجراء 1137 عمليةً جراحيةً، وبلغت عمليات جراحية اليوم الواحد 473 عمليةً، فيما بلغت عمليات الجراحات الروتينية 397 عمليةً، بينما كانت العمليات الجراحية الطارئة 267 عمليةً.// انتهى //12:44ت م0045