سكاكا 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسافتتح صاحب السمّو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مبنى المتوسطة الخامسة للبنات بمدينة سكاكا، وذلك ضمن عدة مشاريع تعليمية سيدشنها سمّوه خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة ومراكزها، وأزاح سمّوه الستار التذكاري إيذاناً بتدشين المشروع، وتجول داخل المبنى مستمعاً لشرح عن المبنى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 354 طالبة، وبتكلفة إجمالية بلغت 4.6 ملايين ريال.وأكد سمّو أمير منطقة الجوف أن التعليم يُعد من الركائز الأساسية التي توليها القيادة الرشيدة – حفظها الله – اهتماماً كبيراً وتحرص على دعم وتحسين مخرجات التعليم، مُضيفاً أهمية متابعة المشاريع وتنفيذها وتطبيق معايير الجودة التي تُمكّن الطلبة من إتمام دراستهم بجد واجتهاد.فيما قدم مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي، شكره لسمّو أمير منطقة الجوف على تدشين المشروع، والذي سيُسهم في تحفيز الطالبات من خلال توفير البيئة الجاذبة وفق تنمية وتطوير التعليم في مختلف المجالات، مُشيراً إلى دعم ومتابعة سمّوه لبرامج وأنشطة ومشاريع التعليم بالمنطقة.// انتهى //12:45ت م0046