عام / دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبض على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
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