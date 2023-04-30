القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك خلال زيارته الحالية للقاهرة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات العربية اليابانية، والاتفاق على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية .وأكد أبو الغيط خلال اللقاء حرص الجامعة العربية على الارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو إلى آفاق أرحب خاصةً في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009م، وكذلك مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي التي أُبرمت عام 2013م.من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن دعم بلاده للجهود الدولية لوقف العنف ودعم الجهود السودانية نحو الانتقال إلى الحكم المدني.// انتهى //13:04ت م0052