نجران 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسدعت الغرفة التجارية بمنطقة نجران مشتركيها لحضور اجتماع الجمعية العمومية لعام 2023، الذي سيعقد غداً، بمقر الغرفة.وأوضحت الغرفة أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن، مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة لعام 2022م، ومناقشة المركز المالي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2022م واعتمادها، إضافةً إلى مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م واعتمادها، وكذلك مناقشة لائحة حوكمة غرفة نجرن واعتمادها، ومقترحات المشتركين.// انتهى //13:10ت م0053