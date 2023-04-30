الدمام 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذين قدّموا لسموه التقرير السنوي للغرفة للعام الجاري 2023م.وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقطاع الخاص لتحقيق رؤية السعودية 2030، ودعم الاستثمارات لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مشيداً سموه بجهود غرفة الشرقية ودعمها المتواصل لقطاع الأعمال وما تقدمه من مشاركة في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة.واطلع سموه على أبرز الأنشطة والبرامج التي ستنفذها الغرفة خلال الفترة القادمة.من جانبه، نوه رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية لكافة أعمال الغرفة من أجل تحقيق مبادراتها وبرامجها في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة.// انتهى //13:32ت م0058