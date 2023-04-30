الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، منسوبي إمارة الرياض الذين قدموا التهنئة لسموهما بعيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.وقد بادلهم سمو الأمير فيصل بن بندر وسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة، داعين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيد على الوطن هذه المناسبة السعيدة في رخاء وازدهار في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله -.// انتهى //13:39ت م0059