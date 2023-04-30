الدوحة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، تعاملاته على ارتفاع بلغ 35.85 نقطة، أي بنسبة 0.35 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و181.23 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 237 مليوناً و260 ألفاً و791 سهماً، بقيمة 460 مليوناً، و885 ألفاً، و107.638 ريال، نتيجة تنفيذ 13796 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق.// انتهى //14:47ت م0075