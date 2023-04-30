الكرم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسيشارك مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 37 بجناح بارز استقطب اهتمام عدداً من زائري المعرض.ويشمل جناح المجمع عدداً من إصداراته والمشاريع الخاصة به كما يتضمن عرضاً متحفياً لعدد من الصور طبق الأصل لمخطوطات تاريخية.وقال الأمين العام للمجمع الدكتور فهد الوهيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن مشاركة المجمع في المعرض تأتي تطبيقاً لأهدافه في نشر المعرفة والتواصل المعرفي كما ترمي لاطلاع الجماهير العربية والعالمية على الإرث التراثي العريق للمملكة العربية السعودية والجهود الجبارة المبذولة من أجل حماية التراث المادي واللامادي للمملكة.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عبر خلال زيارته لجناح المجمع عن إعجابه بالمحتوى الذي يتضمنه وتسلم فخامته هدية من المجمع تتمثل في نسخة من كتاب "العباب الزاخر واللباب الفاخر" وهو عبارة عن موسوعة لغوية من 15 مجلداً.// انتهى //14:49ت م0076