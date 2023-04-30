بريدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تحقق من إنجازات لجامعة القصيم ، بعد حصول عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد على المركز الأول في مسابقة " الأسبوع العالمي للتعليم المفتوح " من بين أكثر من 80 جهة وطنية حكومية وخاصة وغير ربحية مشاركة بالمسابقة التي يشرف عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.وعبر سموه عن شكره لمعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات الجامعة ، انطلاقا من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتشجيع وإثراء المحتوى التعليمي المفتوح وتعزيز قيم المحتوى التشاركي وإظهار التجارب الرائدة محلياً وعالمياً في الموارد التعليمية المفتوحة .// انتهى //14:55ت م0078