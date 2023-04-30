اجتماعي / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير جمعية "إنسان"
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير الجمعية محمد المحارب, الذي قدّم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والجميع ينعم في أمن وأمان ورخاء في ظل القيادة الحكيمة.
// انتهى //
14:56ت م
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