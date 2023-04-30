الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير الجمعية محمد المحارب, الذي قدّم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والجميع ينعم في أمن وأمان ورخاء في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //14:56ت م0079