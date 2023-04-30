الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثلاثاء المقبل حفل إطلاق كتاب "الجمل عبر العصور"، والمعرض المصاحب له, وذلك في فرعها بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي, بحضور العديد من رؤساء الهيئات الثقافية والسفراء والنخب العلمية والثقافية.ويعد هذا العمل الموسوعي نتاج تعاون علمي وثقافي مشترك بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وليان الثقافية الذي يأتي إبرازًا للموروث ولتعريف بالثقافة الأصيلة فيما يتعلق بالإبل وإبراز الخلفية التاريخية التي يحتلها الجمل في تاريخ العربوتراثه، منذ الآف السنين، التي شكلت العلاقة التاريخية الثنائية بين الإبل و الإنسان في حياته وحلِّه وترحاله.ويعد الكتاب الذي يقدم للباحثين، والدارسين، والمهتمين بالتراث العربي والإسلامي المرتبط بالجمل، والإنسان، أحد أهم الأعمال العلمية والمعرفية ويصدر في مجلدين باللغة العربية، والإنجليزية، حيث شارك في إعداده أكاديميون ومختصون في تارخ الإبل من جميع أنحاء العالم، كما يضم صورًا نفيسة عن المكتشفات الأثرية والتحف الفنية من متاحف عالمية عدة، تصور تاريخ الجمل على مر العصور وسيتم عرض مجموعة منها في المعرض.ويأتي الاهتمام بالموروث وتحويل قيمته إلى مادة علمية ونشرها في الأوساط العلمية والثقافية والاجتماعية؛ امتدادًا للعناية الكبيرة، التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للحفاظ على البنية الثقافية والمعرفية للتراث العربي والإسلامي، التي تشكِّل بعض مظاهر الحياة القديمة وامتداداتها حتى عصرنا الراهن، ومنه ما يتعلَّق بالتراث الحيوي الذي يشكله الجمل أو سفينة الصحراء في الجزيرة العربية؛ اتساقًا مع إيلاء المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وحتى العصر الزاهر الرعاية الكاملة والاهتمام لهذا الموروث الحي وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الإبل وسكان الجزيرة العربية.// انتهى //15:03ت م0081