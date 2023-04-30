الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المزيد الذي قدّم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادله سموه التهنئة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //15:11ت م0084