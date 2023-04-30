الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي ومساعديه الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سموه التهنئة, لهم سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والقيادة في خير ونماء.// انتهى //15:17ت م0088