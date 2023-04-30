القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسكرم البرلمان العربي برئاسة معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على جهوده في تعزيز ثقافة التعايش السلمي في المنطقة والعالم.وأشاد العسومي - خلال التكريم الذي تم في جلسة البرلمان العامة التي عقدت بمقر الجامعة العربية - بجهود المركز في تعزيز ثقافة التعايش السلمي، والذي يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين في هذا الصدد، منوهاً بدور المركز في مواجهة الأفكار المتطرفة.// انتهى //16:09ت م0101