عام / البرلمان العربي يكرم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
كرم البرلمان العربي برئاسة معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على جهوده في تعزيز ثقافة التعايش السلمي في المنطقة والعالم.
وأشاد العسومي - خلال التكريم الذي تم في جلسة البرلمان العامة التي عقدت بمقر الجامعة العربية - بجهود المركز في تعزيز ثقافة التعايش السلمي، والذي يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين في هذا الصدد، منوهاً بدور المركز في مواجهة الأفكار المتطرفة.
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16:09ت م
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