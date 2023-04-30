القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستشارك الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، وكذلك في اجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي، اللذين يعقدان في الرياض غدًا.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها اليوم، أن الاجتماعات تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وصولًا إلى التكامل العربي في مجال الدواء، مشيرة إلى أنه سيناقش التفاصيل الفنية الخاصة بمقترح مصر حول إنشاء الوكالة العربية للدواء "وعد".وشددت على أهمية المضي قدمًا من أجل العمل على إعداد المدونة العربية الموحدة الخاصة بممارسات التصنيع الجيد وتوحيد معايير ومتطلبات التفتيش على مصانع الدواء لتحقيق الأمن الدوائي العربي.وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة: إن الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب رقم (17) الصادر عن دورته العادية (57) التي انعقدت في مايو 2022 بجنيف، وكذا القرار رقم (17) الصادر عن الدورة العادية الـ (58) التي عقدت في مارس الماضي بالجزائر بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء.// انتهى //16:11ت م0102