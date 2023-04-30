القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأكدت جامعة الدول العربية أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ومضاعفة العمل بشأن تحقيق الالتزامات القائمة، وضرورة اتخاذ إجراءات محددة لحماية الشعب الفلسطيني باعتباره الشعب الوحيد تحت الاحتلال.وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في كلمة، خلال أعمال جلسة المشاورات الافتراضية التي عقدتها الأمم المتحدة حول الأجندة الجديدة لأجل السلام : إن هناك حاجة ملحة لإصلاح مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين في كل الظروف، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الفعلي لجميع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالأمن والسلم الدوليين .// انتهى //16:16ت م0104