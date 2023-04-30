حفر الباطن 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الشبو المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //16:23ت م0106