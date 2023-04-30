الجوف 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 267 طنا و 750 كيلوغراما من السلال الغذائية و360 خيمة وحقيبة إيوائية تمثل الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية الطارئة المقدمة من المركز للنازحين في محافظة الجوف.وأعرب محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديمه المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة للنازحين بما يسهم في تخفيف معاناتهم.ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.// انتهى //16:28ت م0107