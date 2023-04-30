شقراء 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأطلقت جامعة شقراء، ممثلة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، مسابقة "التقط العلمCTF "، التي تقام يوم الثلاثاء القادم 2 مايو 2023م .ودعت الجامعة الطلاب والطالبات للمشاركة عبر الرابط الرسمي للمسابقة، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة لإظهار قدراتهم التنافسية عبر بث روح المنافسة بينهم، ضمن سعي الكلية لاتخاذ خطوات مفيدة لتطوير شخصية الطلاب والرفع من مهاراتهم وإمكانياتهم.وحددت شروط المسابقة بأن يكون المشارك من الطلبة المنتظمين بالجامعات السعودية، بالإضافة إلى التسجيل من خلال البريد الجامعي للطلبة المشاركين، على أن تكون المشاركة في المسابقة بشكل فردي.وسيتم تكريم الفائز بالمركز الأول بجائزة نقدية قدرها 3000 ريال، فيما سيحصل المركز الثاني على جائزة قدرها 2000 ريال، والمركز الثالث 1000 ريال، بالإضافة إلى توزيع شهادات على المشاركين.// انتهى //16:29ت م0110