الحديدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسقدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 4.655 مستفيدًا، وذلك خلال المدة من 5 حتى 11 أبريل 2023م.وراجع عيادة الباطنية 788 فردًا، وعيادة الطوارئ 1.066 فردًا، وعيادة الأطفال 422 طفلا، وعيادة الوبائيات 406 أفراد، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 231 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 238 حالة، وعيادة التغذية 63 فردا ، وعيادة التحصين شخصان، وعيادة التوليد 16 امرأة، وعيادة الجراحة وعلاج الإصابات 152 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 1.266 فردا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 5 أفراد.وفي الخدمات المرافقة، استفاد 1.413 شخصًا من قسم المختبر، و صُرفت الأدوية 3687 فردا، وقسم الرعاية الصحية 1.287 فردا، وقسم نقل الدم 8 أشخاص، وقسم تخطيط القلب شخصان، واستقبل التنويم 4 أفراد.// انتهى //16:29ت م0111