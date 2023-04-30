إدلب 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 25 طناً و680 كيلو غراما من السلال الغذائية و 600 حقيبة نظافة في بلدة عزمارين بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 600 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري الشقيق.// انتهى //16:30ت م0112