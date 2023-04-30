المدينة المنورة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسسلّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة موقع المزرعة العمودية الإرشادية بالمنطقة، إلى إحدى الشركات المتخصصة بتنفيذه؛ لإنشاء نموذج للمستثمرين والمزارعين، وإنتاج محاصيل تسهم في زيادة حجم وجودة المنتج المحلي لأنواع مخصصة، بحضور مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالوزارة الدكتور بندر الصقهان، ومدير فرع المنطقة المهندس أيمن السيد.ويقع موقع المزرعة بالقرب من سد وادي بطحان على مساحة 2000م2، تُمكّن المزارعين من الاطلاع على التقنيات الزراعية الحديثة في هذا المجال؛ حيث يربط الذكاء الاصطناعي بإنترنت الأشياء ليؤدي إلى كفاءة أفضل في نظام الزراعة، وذلك حسب المعايير والمقاييس الدولية.كما تربط المزرعة الذي يتوقع وصول إنتاجها السنوي إلى 170ألف كيلو جرام، جميع الأعمال الفنية والإدارية بمنصة تطويرية؛ من خلال إنشاء منصة إدارة واستثمار اقتصادي زراعي متكاملة على الإنترنت، تساعد الراغبين في إنشاء مزرعة عمودية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتوصيات المناسبة لذلك.وتشمل وجود ربورتين في العمليات الزراعية المختلفة، وغرفتي تبريد لحفظ المنتجات الزراعية بمقاسات 100 متر مكعب لكل قسم، إضافة إلى محطة طاقة شمسية للتشغيل بدون الاعتماد على أي مصدر آخر للكهرباء.يذكر أن المزارع العمودية تعد أكثر ملاءمة للبيئة، وترشّد في استخدام المياه، ولا تتأثر بالأحوال الجوية غير المتوقعة، كما تسمح بزراعة المحاصيل الزراعية الخالية من المبيدات وإنتاجها في بيئة داخلية خالية من الحشرات والآفات.// انتهى //16:33ت م0113