عرعر 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية تقريرًا عن أعمال ومناشط اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة الحدود الشمالية "تراحم" وأثرها على المستفيدين، والخطط والطموحات المستقبلية التي تهدف لها, حيث تضمن التقرير أهم الخدمات المقدمة لصالح الأسر المستفيدة, وكذلك نبذة عن فعاليات مسابقة حروف تراحم.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه "تراحم" بالمنطقة ثامر المهوس، والمدير التنفيذي للجمعية مطلق الشمري.ونوه سموه بالدور الإنساني التي تبذله اللجنة في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله - لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.// انتهى //16:34ت م0114