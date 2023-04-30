تونس 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 ابريل 2023م واسوقعت تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تمويل بقيمة 16 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 157 مليون دينار تونسي إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 ملايين دينار تونسي.وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وعن جانب الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة ، بدر محمد السعد .وتهدف الاتفاقية إلى تخصيص هذه الأموال الموقع عليها على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، للإسهام في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق ببعض المحافظات في تونس ، واقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة التونسية.// انتهى //16:43ت م0115