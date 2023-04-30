القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث برئاسة معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.وناقشت الجلسة تقارير اللجان التابعة للبرلمان ومنها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان في العالم العربي.وضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجلسة أعضاء البرلمان العربي، وهم النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، والدكتورة مستورة الشمري، وعساف أبوثنين، وعبد الله بن عيفان، وعدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //16:57ت م0116