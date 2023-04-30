الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساختُتمت أمس منافسات الجولة الذهبية من بطولة المملكة للسيدات للمبارزة، التي أقيمت بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.وتوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة لمى الفوزان الفائزات في البطولة, حيث حصلت تالين القضماني على الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السايبر تحت 15 عامًا ، ونالت ربى المصري الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السايبر فوق 15 عامًا.وفي منافسات سلاح الشيش تحت 15 عامًا، حققت الجوهرة المري الميدالية الذهبية، ونالت لين الفوزان ، الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح الشيش فوق 15 عامًا, فيما حصدت ياسمين الصالح الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الابيه تحت 15 عامًا، وحصلت ندى عابد على ذهبية فوق 15 عامًا في السلاح ذاته.// انتهى //18:02ت م0120