الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساختتم المنتخب السعودي للكاراتيه أمس مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للاتحاد الدولي للكاراتيه لفئات البراعم والناشئين والشباب والأولمبي، والتي أقيمت في لاكورونيا بإسبانيا خلال المدة 26 - 30 أبريل 2023م، وذلك بعد تحقيقه 4 ميداليات " ذهبية وفضية وميداليتين برونزيتين" في منافسات القتال بمختلف الفئات.وحقق الميدالية الذهبية سند سفياني في وزن +84 كغم لدرجة الأولمبي، ونال الميدالية الفضية سلطان القحطاني في وزن -61 كغم لدرجة الشباب، فيما حقق الميدالية البرونزية كل من عبدالله القحطاني في وزن -70 كغم لدرجة الناشئين، وسعد السيف في وزن -57 كغم لدرجة الناشئين، وذلك تحت إشراف المدرب الكابتن منير أفقير ومساعده المدرب الوطني محمد غزواني.وتأتي هذه المشاركة ضمن المنافسات الدولية التي يعكف الاتحاد السعودي للكاراتيه على المواصلة في تحقيق التميز والريادة في اللعبة، وذلك وفق إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى صناعة أبطال في اللعبة بمختلف الفئات العمرية والأوزان وعلى صعيد الجنسين، لرفع مستوى اللعبة في المملكة، وتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.يذكر أن المنتخب السعودي الأول للكاراتيه يواصل تحضيراته عبر معسكر إعدادي في الرياض تأهبًا للمشاركة في الدوري العالمي الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي من المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 12-14 مايو المقبل.// انتهى //18:03ت م0121