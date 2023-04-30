جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسيستضيف فريق جدة غداً نظيره فريق العروبة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.ويطمح فريق جدة إلى الانتصار والابتعاد عن منطقة الهبوط، إذ يحل بالمركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة ، بينما يرغب فريق العروبة من حصد نقاط المباراة ومواصلة انتصاراته حيث يحل بالمركز التاسع بـ37 نقطة .//انتهى//18:04ت م0122