رياضي / فريق جدة يستضيف نظيره العروبة غداً ضمن الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
يستضيف فريق جدة غداً نظيره فريق العروبة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويطمح فريق جدة إلى الانتصار والابتعاد عن منطقة الهبوط، إذ يحل بالمركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة ، بينما يرغب فريق العروبة من حصد نقاط المباراة ومواصلة انتصاراته حيث يحل بالمركز التاسع بـ37 نقطة .
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18:04ت م
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